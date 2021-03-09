У Екваторіальній Гвінеї розслідують обставини потужних вибухів на військовій базі [ Редактировать ]
Кількість загиблих від вибухів у Екваторіальній Гвінеї зросла до 30. Понад 600 людей постраждали.
За останню добу рятувальники знайшли під завалами ще 10 тіл. Також виявили трьох уцілілих дітей.
Нагадаємо, у неділю на військовій базі в місті Бата пролунали 4 потужні вибухи. Ударна хвиля зруйнувала всі будинки в радіусі до чотирьох кілометрів. Президент країни заявив, що причиною інциденту стало спалення стерні фермерами та недбале поводження з боєприпасами.
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