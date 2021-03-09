Львівщину перевели на дистанційне навчання [ Редактировать ]
Школам у регіонах рекомендують перейти на дистанційне навчання залежно від епідситуації. Зокрема, на Львівщині відсьогодні всі школярі та студенти навчаються онлайн, а на Закарпатті лише учні п'ятих - одинадцятих класів.
На Одещині дистанційка триватиме з 15 до 19 березня. На онлайн-освіту переходять і в Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській областях, які потрапили до "червоної зони".
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