Її Величність Єлизавета Друга терміново скликала зустріч зі спадкоємцями престолу. Принци Чарльз та Вільям обговорили з королевою, як реагувати на приголомшливе інтерв'ю невістки Меган Маркл. Зокрема, на звинувачення у відсутности підтримки та в расизмі. Як реагує світ на одну з найбільших криз у британській монаршій родині - розповість Світлана Чернецька.

Меган Маркл стала першою темношкірою жінкою в королівській родині. Розлучена американська акторка підкорила серце улюбленця британської монархії принца Гаррі. Її весілля здавалося казкою. Але насправді все було геть не так, зізналася Меган через 3 роки після одруження. У двогодинному інтерв'ю легенді журналістики Опрі Вінфрі вона розповіла про бездушність та навіть расизм королівської сім'ї. Мовляв, у палаці обговорювали колір шкіри її майбутнього первістка та відмовили йому в титулі принца.

Роберт Гардман, репортер видання Daily Mail:

Найгірше звинувачення в цьому інтерв'ю щодо расизму. Але тут їхні свідчення різняться: Меган стверджує, що розмова про колір шкіри відбулася, коли вона вже була вагітною, а Гаррі каже, що це було ще до одруження. Тобто вони сподівалися розставити крапки над "і", а насправді залишили ще більше запитань.

Королівські коментатори, усі як один, стали на захист монаршої родини. Мовляв, на кожну з претензій Меган Маркл є адекватна відповідь. До прикладу, за правилами палацу, з 1917 року титул принца чи принцеси не передається онукам монарха. Хіба б так вирішила королева. Але Гаррі лише шостий у черзі на престол, тому його син став графом.

Пенні Джуніор, королівська біографиня:

Я не розумію, навіщо вони дали це інтерв'ю, адже це сім'я Гаррі, його плоть і кров, а він кинув у батьківський дім таку собі ручну гранату. Я пишу про цю сім'ю та супроводжую її вже 40 років і ніколи не помічала в цих людях ані йоти расизму.

Британські політики вже закликають Букінгемський палац провести розслідування щодо расизму. А ще щодо відсутності моральної підтримки. Адже Меган запевняє, що була на межі самогубства, а їй відмовили в професійній допомозі. Скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських обговорює весь світ. Його дивився прем'єр Британії, а коментують навіть у Білому Домі.

Джен Псакі, речниця Білого Дому:

На сьогодні Меган Маркл та й Гаррі - приватні особи. І це дуже сміливо для будь-кого - виступити й розповісти про свої проблеми з ментальним здоров'ям та свою особисту історію. Це те, у що вірить президент і збирається інвестувати в ці сфери.

У Букінгемському палаці ж досі мовчать. Тут рідко коментують такі особисті звинувачення. Але інтерв'ю герцогів уже переглянули десятки мільйонів людей по всьому світу. І навряд чи ця історія затихне сама собою. Відомо лише, що королева, принци Чарльз та Вільям таки провели кризову зустріч відразу після програми. Але давати коментарі не квапляться.