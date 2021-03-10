В среду, 10 марта, в ходе заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что рост цен в Украине, в том числе на топливо, "происходит по объективным причинам, но есть и монопольные сговоры".

Уже сейчас могу сказать: рост происходит и из-за объективных факторов, но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей, говорим об увеличении предложения, что должно сбалансировать цены.

Похожая ситуация наблюдается и с ценами на топливо.

Конечно, есть объективный фактор, ведь цены на нефть сейчас практически на двухлетнем максимуме. В то же время мы также говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. И я уверен, что в ближайшее время мы увидим результат их работы.

Премьер ожидает, что ситуация с ценами стабилизируются до конца марта.

Ранее сообщалось, что цены на продукты "взлетят" уже в марте. Пока будет дорожать зерно, будут дорожать продукты, в первую очередь - хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло.

Также мы писали о том, что будет с тарифами на газ до конца года.

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