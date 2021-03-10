У квартирі Бердянська здетонувала бойова граната [ Редактировать ]
Вибух у бердянській багатоповерхівці. Двоє чоловіків померли, одна жінка в тяжкому стані у реанімації. За попередньою інформацією, вранці в одній із квартир здетонувала бойова граната.
За словами сусідів, усю ніч звідти було чутно гучну п'яну лайку. В поліції встановлюють усі обставини події.
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