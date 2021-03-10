Білорусь прибрали з міжнародного журі "Євробачення" [ Редактировать ]
Євросоюз готує четвертий пакет санкції проти Білорусі. До чорного списку внесуть співробітників правоохоронних органів і служб безпеки. Про це повідомляють джерела в раді ЄС. Через уже запроваджені санкції, Білорусь прибрали з міжнародного журі пісенного конкурсу "Євробачення": у чорному списку голова тамтешньої телекомпанії.
Від Білорусі на конкурс поїде гурт "Галасы З Места", який підтримує Олександра Лукашенка, за що збирає тисячі дизлайків в інтернеті.
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