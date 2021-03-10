Єлизавета Друга відреагувала на скандальне інтерв'ю [ Редактировать ]
Єлизавета Друга відреагувала на скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл. Букінгемський палац оприлюднив коротку офіційну заяву. У ній ідеться, що всій родині було сумно дізнатися, наскільки складними були останні роки для Гаррі та Меган.
Щодо расових питань, їх обговорять приватно. Хоча, зазначають, тлумачення окремих подій герцогами Сассекськими відрізняється від бачення інших членів монаршої сім'ї. Нагадаю, під час розмови з Опрою Вінфрі подружжя, серед іншого, звинуватило королівську родину в расизмі. Мовляв, один із родичів цікавився кольором шкіри їхньої майбутньої дитини.
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