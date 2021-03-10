У Бердянську - вибух у житловому будинку! За попередніми даними, там здетонувала бойова граната. Двоє чоловіків загинули, одна жінка в реанімації. А почалося все зі сварки. Гучні крики чули сусіди. Кажуть: чоловік нібито приревнував подругу та вирішив у такий спосіб помститися.

Відомо, що пара зловживала алкоголем. З ними мешкав і брат жінки, він теж загинув. Слідчі припускають, що боєприпас чоловік міг украсти у військових, які базуються неподалік.

Наталія, сусідка: