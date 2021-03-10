У Бердянську бойова граната вибухнула прямо у квартирі [ Редактировать ]
У Бердянську - вибух у житловому будинку! За попередніми даними, там здетонувала бойова граната. Двоє чоловіків загинули, одна жінка в реанімації. А почалося все зі сварки. Гучні крики чули сусіди. Кажуть: чоловік нібито приревнував подругу та вирішив у такий спосіб помститися.
Відомо, що пара зловживала алкоголем. З ними мешкав і брат жінки, він теж загинув. Слідчі припускають, що боєприпас чоловік міг украсти у військових, які базуються неподалік.
Наталія, сусідка:
Загремело так, очень сильно я мспугалася, сначала выскочила на балкон, думала может быть салют, ну такого салюта еще не слышала просто испугалася хотя я живу в 4, а это произошло в 6.
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