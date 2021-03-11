Если эпидемическая ситуация не улучшится, то ужесточенные ограничения распространятся на всю страну вплоть до Пасхи/ фото: istravel

В Польше приняли решение ужесточить карантинные ограничения, поскольку в стране наблюдается резкое ухудшение заболеваемости коронавирусной инфекцией.Наихудшая ситуация наблюдается в Мазовецком и Любушском воеводствах.

Таким образом, с 15 марта 2021 года в этих воеводствах будут закрыты торговые центры, отели, кинотеатры, театры, бассейны и фитнес-залы. Также ученики с 1 по 3 классы будут обучаться в гибридном режиме (как учреждениях образования, так и дистанционно).

Реализуется черный сценарий относительно темпов развития пандемии. За сутки подтвердили 21 тысячу случаев – за неделю количество случаев возросло на 7 тысяч, а в динамике на более 30%... У нас устойчивая тенденция к росту ежедневных заболеваний.

Отмечается, что министр здравоохранения Республики Польша заявил, что в случае если эпидемическая ситуация не улучшится, то ужесточенные ограничения распространятся на всю страну вплоть до Пасхи. Также существует сильная нагрузка на систему здравоохранения, что вскоре может привести к полной заполненности больниц.

Читайте также, проживающие на территории Польши украинцы смогут бесплатно получить прививку от коронавируса. По данным польских властей, в Польше на начало 2020 года находились около 1,3 млн украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.