Проживающие на территории Польши украинцы смогут бесплатно получить прививку от коронавируса. Вакцинация иностранцев в Польше начнется на третьем этапе. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Польши.

Получить COVID-прививку смогут только те граждане Украины, которые легально находятся в стране, например, имеют карту временного или постоянного проживания. Наличие медицинского страхования не является обязательным условием.

Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованными, также будут прививать за счет бюджета страны.

Для прививки от коронавируса украинцам придется предъявить паспорт.

По данным польских властей, в Польше на начало 2020 года находились около 1,3 млн украинцев. По состоянию на январь 2021 года карты временного или постоянного пребывания в Польше имели более 244 тысячи граждан Украины.

Напомним, что в Украине запускают портал по вакцинации от коронавируса. Ранее сообщалось, что в Украине на регистрации находятся три вакцины от COVID-19.

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