Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью на своем поле с итальянским "Миланом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча окончилась со счетом 1:1.

Счет открыл футболист "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло (50). У "Милана" гол забил Симон Кьер (90+2).

В другом матче лондонский "Арсенал" на выезде одержал победу над греческим "Олимпиакосом" - 3:1.

В составе "Арсенала" забили Мартин Эдегор (34), Габриэл (80) и Мохамед Эльнени (85). У "Олимпиакоса" - Юссеф эль-Араби (58).

В параллельных матчах "Аякс" (Нидерланды) на своем поле обыграл "Янг Бойз" (Швейцария) со счетом 3:0, а чешская "Славия" сыграла вничью с шотландским "Рейнджерсом" (1:1).

Испанская "Гранада" обыграла норвежский "Мольде" (2:0), а английский "Тоттенхэм" победил загребское "Динамо" (2:0).

Итальянская "Рома" на своем поле разгромила донецкий "Шахтер" - 3:0.

Ответные матчи пройдут 18 марта.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" уступило дома испанскому "Вильярреалу" - 0:2.