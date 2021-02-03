"Манчестер Юнайтед" разгромил "Саутгемптон" в матче 22 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) со счетом 9:0.

Таким образом подопечные Уле-Гуннара Сульшера сумели повторить рекорд лиги, добившись самой крупной победы над соперником, сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что с таким счетом матчи АПЛ завершались трижды за 26 лет. Первого подобного успеха добился МЮ в 1995 году под руководством сэра Алекса Фергюсона. Тогда разгромлен был "Ипсвич Таун". Повторить рекорд в 2019 году удалось "Лестеру", и снова при участии "Саутгемптона".

9-0 - This is only the third ever a side has won a Premier League game by 9+ goals;



1995 Manchester United 9-0 Ipswich Town

2019 Southampton 0-9 Leicester City

2021 Manchester United 9-0 Southampton



Repeats. pic.twitter.com/0vCtj6IBKr — OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2021

Примечательно, что 9 мячей уместили в себя только один дубль - он на счету Антони Марсьяля. По разу ворота Алекса Макарти поразили Рэшфорд, Кавани, Фернандеш, Мактомини, Джеймс, Уан-Биссака. Автогол на счету Яна Беднарека.

Ранее в чемпионате Англии был установлен рекорд по количеству лидеров. Впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу АПЛ в течение сезона.

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