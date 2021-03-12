Розробники оприлюднили результати ефективності вакцини NovaVax [ Редактировать ]
Вакцина NovaVax показала ефективність 96% проти початкового варіанту коронавірусу і 86% проти британського штаму. Про це повідомляють її розробники. Третю фазу випробування сироватки провели у Великій Британії.
Участь взяли 15 тисяч людей від 18 до 84 років. Нагадаю, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував постачання проти COVID-19 вакцини NovaVax. Компанія продасть Україні 10 млн доз препарату.
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