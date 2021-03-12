Міністр Словаччини пішов у відставку через російську вакцину [ Редактировать ]
Міністр охорони здоров'я Словаччини пішов у відставку через скандал із російською вакциною. Таємна угода про закупівлю "Спутніка-V" поставила під загрозу урядову коаліцію.
Кризу спричинило те, що минулого тижня прем'єр-міністр країни домовився з Москвою про постачання сироватки попри незгоду інших партнерів по більшості. Компромісом для порятунку коаліції і стала відставка очільника МОЗу. Першу партію - 200 тис. доз російського препарату, країна отримала 1 березня.
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