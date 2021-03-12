РНБО визначилися зі стратегією деокупації Криму [ Редактировать ]
РНБО напередодні ухвалила цілу низку резонансних рішень. А саме: визначилися зі стратегією деокупації Криму, вирішили націоналізувати "Мотор Січ", а ще розібратися з депутатами-підписантами Харківських угод 2010 року. Докладніше - у сюжеті.
Димові шашки, чорні парасольки та бійки.
Саме так 27 квітня 2010 року ратифікувати Харківські угоди. Саме за ними Чорноморський флот здали у фактично безстрокову оренду за стодоларову знижку на газ.
Тепер дії цих 236 нардепів 6 скликання за рішенням РНБО перевірить і оцінить Служба безпеки.
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:
Наслідок того голосування - це той наслідок, що ми маємо сьогодні окуповану частину Криму і ми маємо сьогодні великі проблеми на території Донецької та Луганської області. Служба безпеки України з'ясує місце і роль кожного в цій ситуації. І якщо служба безпеки України буде вважати за необхідне, вона має порушити по 111 статті нашого кримінального кодексу - по держзраді до відповідних осіб.
А от чи не суперечить це Конституції, у якій прямо сказано, що депутат не несе юридичної відповідальності за своє голосування?
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:
У нас всі згідно Конституції є однакові. Ми всі з вами рівні. І якщо ми з вами скоїли злочин, не має значення, чи був у нас на лацкані депутатський значок на той час, чи не було - треба розуміти наслідки, які відбулись після цих дій. Саме про це кажемо.
Націоналізація "МОТОР СІЧ". Ще одне важливе рішення, яке сьогодні ухвалила РНБО. Повернути підприємство в державну власність планують найближчим часом. А тим, хто відкрито, не через офшори, інвестував у розвиток акціонерного товариства, обіцяють компенсацію.
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:
Наші підприємства оборонно-промислового комплексу, які дивним чином опинились в руках приватних - на сьогодні кожне буде розглядатись окремо. І якщо підприємство є для нас важливим, стратегічно важливим, в законний спосіб ми будемо це робити з рештою підприємствам.
Подумають і про націоналізацію "Донецькоблгазу". На засіданні вирішили перевірити його "власників" - а це дві компанії, зареєстровані в Гонконгу. А от на санкції Радбез сьогодні поскупився. Лише продовжили на 3 роки обмеження щодо двох російських банків. Наступного разу, обіцяють, санкцій буде більше.
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