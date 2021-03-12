Украинская крымскотатарская певица Джамала выпустила новый альбом лирических песен под названием "Мы". В него вошли восемь песен, среди них трек "Вдячна" и дуэт с казахстанским рэпером Jah Khalib. В Facebook певица написала, что альбом получился для нее очень личным.

Если бы меня попросили описать все песни одним предложением, я бы сказала так: "Любовь, сила, благодарность, вера и прощение". Конечно, есть в альбоме и другие эмоции, немного легкомыслия и даже капелька разочарование. Но лейтмотив практически всех композиций, нам надо быть благодарным, верить в себя, верить в своих детей, чтобы из них могли вырасти настоящие люди. Чтобы полюбить себя, нужно иметь силу, и у нас внутри. Но мы постоянно слушаем других, словно кто-то может лучше знать, как нам жить. Сила в тебе! Любовь в тебе! Вера в тебе!

"Мы" стал уже четвертым альбомом победительницы 61-го песенного конкурса "Евровидение" в Стокгольме. Ранее Джамала выпустила следующие альбомы:

"For Every Heart" (апрель 2011 года) - студийный альбом на 12 основных и 2 бонусных трека.

"All or Nothing" (март 2013 года) - студийный альбом. Слова большинства англоязычных песен написаны Джамалой. Слова к треку в жанре соул на русском языке написала Виктория Платова.

"Thank You" (октябрь 2014 года) - мини-альбом на 6 треков, в тому числе украиноязычная песня "Заплуталась".

"Подих" - (октябрь 2015 года) - студийный альбом на 12 основных треков. Слова и музыка песен были написаны самой певицей в соавторстве.

Ранее сообщалось, что Джамала и Pianoбой презентовали совместный трек.