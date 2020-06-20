"Родился самый пунктуальный малыш": Джамала стала мамой во второй раз (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 19 июня, украинская певица Джамала родила второго мальчика. Об этом победительница "Евровидения" сообщила в Facebook и опубликовала фото своей семьи.
Малыш родился в частном роддоме в Пуща-Водице. Его решили назвать Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.
"Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц - Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов. 19 июня родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время", - написала певица.
Напомним, у Джамалы есть 2-летний сын Эмир-Рахман.
В 2017 году певица вышла замуж за крымского татарина Бекира Сулейманова. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре Киева по всем традициям свадебного обряда крымских татар.
Ранее сообщалось, что песня Джамалы вошла в первую десятку топовых чартов.
по теме
ONUKA впервые показала сына
Известная певица ONUKA, настоящее имя которой Наталия Жижченко, показала новорожденного сына
Тина Кароль похвасталась стройной фигурой (фото)
Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram
Леся Никитюк поразила поклонников странным фото
Леся Никитюк снова рассмешила поклонников
Умер звезда "Чужого", "Пятого элемента" и "Властелина колец"
Всемирную славу британскому актеру Иэну Холму принесли роли в голливудских блокбастерах "Чужой", "Послезавтра", "Пятый элемент" и трилогии "Властелин колец", где он сыграл Бильбо Бэггинса