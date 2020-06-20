В пятницу, 19 июня, украинская певица Джамала родила второго мальчика. Об этом победительница "Евровидения" сообщила в Facebook и опубликовала фото своей семьи.

Малыш родился в частном роддоме в Пуща-Водице. Его решили назвать Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.

"Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц - Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов. 19 июня родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время", - написала певица.

Напомним, у Джамалы есть 2-летний сын Эмир-Рахман.

В 2017 году певица вышла замуж за крымского татарина Бекира Сулейманова. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре Киева по всем традициям свадебного обряда крымских татар.

Ранее сообщалось, что песня Джамалы вошла в первую десятку топовых чартов.