Неожиданная коллаборация: Джамала и Pianoбой презентовали совместный трек (видео) [ Редактировать ]
Популярные украинские исполнители Джамала и Pianoбой выпустили совместную композицию "Эндорфины".
Соответствующее видео появилось на YouTube. Авторами музыки и слов выступили Джамала и Дмитрий Шуров.
"Эндорфины для того, чтобы улыбаться, чтобы влюбляться и подарить слушателям немного легкости, которой нам всем так не хватает. Эту песню я написала три года назад, еще когда была беременна Эмиром-Рахманом. Но отложила в долгий ящик. И все это время она ждала своего часа", - рассказала Джамала.
По прошествии времени она отправила демозапись Шурову.
"Тот, кто не забывает, как влюбляться, еще имеет шанс на простое человеческое счастье. Каждая влюбленность - это смелая попытка впустить в себя что-то новое", - прокомментировал выход нового трека Дмитрий Шуров.
Ранее мы писали о том, что Монатик и The Hardkiss презентовали совместный клип.
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