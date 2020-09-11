Популярные украинские исполнители Джамала и Pianoбой выпустили совместную композицию "Эндорфины".

Соответствующее видео появилось на YouTube. Авторами музыки и слов выступили Джамала и Дмитрий Шуров.

"Эндорфины для того, чтобы улыбаться, чтобы влюбляться и подарить слушателям немного легкости, которой нам всем так не хватает. Эту песню я написала три года назад, еще когда была беременна Эмиром-Рахманом. Но отложила в долгий ящик. И все это время она ждала своего часа", - рассказала Джамала.

По прошествии времени она отправила демозапись Шурову.

"Тот, кто не забывает, как влюбляться, еще имеет шанс на простое человеческое счастье. Каждая влюбленность - это смелая попытка впустить в себя что-то новое", - прокомментировал выход нового трека Дмитрий Шуров.

Ранее мы писали о том, что Монатик и The Hardkiss презентовали совместный клип.