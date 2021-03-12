Продление санкций против России: Кулеба заявил об агрессивной политике [ Редактировать ]
В пятницу, 12 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал продолжать действие санкций Евросоюза против России за нарушение территориальной целостности Украины.
Об этом министр написал на своей странице в Twitter.
Глава МИД подчеркнул, что для отмены санкций Россия должна прекратить вести агрессивную политику в отношении Украины.
Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев, персональные санкции за агрессию России против Украины. Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства.
Ранее мы писали о том, что Европейский союз принял решение о продлении срока действия санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Также мы писали о том, что СНБО рассмотрит санкции против белорусских чиновников.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 12 марта, Европейский союз принял решение о продлении срока действия санкций против России
Европейский союз вероятней всего введет новые санкции в отношении России
В пятницу, 5 марта, США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. У президента отреагировали на ограничения
В пятницу, 5 марта, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского
Во вторник, 23 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке телефонного разговора между украинским президентом и президентом США