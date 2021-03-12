В пятницу, 12 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал продолжать действие санкций Евросоюза против России за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

Глава МИД подчеркнул, что для отмены санкций Россия должна прекратить вести агрессивную политику в отношении Украины.

Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев, персональные санкции за агрессию России против Украины. Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства.

Ранее мы писали о том, что Европейский союз принял решение о продлении срока действия санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Также мы писали о том, что СНБО рассмотрит санкции против белорусских чиновников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.