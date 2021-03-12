В пятницу, 12 марта, Европейский союз принял решение о продлении срока действия санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Санкции будут действовать еще шесть месяцев.

Совет Европы продлила действие ограничений, введенных против физических 117 и 48 юридических лиц, до 15 сентября 2021 года. Санкции предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов.

Отметим, что впервые санкции против России за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины ввели 17 марта 2014.

До 31 июля 2021 года продолжают действовать санкции против экономических секторов России, а до 23 июня 2021 года будут действовать санкции за оккупацию Крыма.

Ранее мы писали о том, что СНБО рассмотрит санкции против белорусских чиновников.