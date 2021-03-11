Дата заседания СНБО по белорусскому вопросу пока не известна Источник: СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов. Об этом говорится в ответе главы Офиса президента Андрея Ермака на запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что речь идет о возможных санкциях против белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими доходами поддерживают режим Лукашенко.

Я уже писал, что есть такой Николай Воробей против которого введены санкции ЕС. Он является "кошельком" Лукашенко, но вместе с тем именно Николай Воробей владеет "ПрикарпатЗападтранс". Это компания, которой пользовался Медведчук, и которая владела печально известной трубой Медведчука. То есть, по сути, кроме того, что Воробей является "кошельком" Лукашенко, он и является "кошельком" Медведчука. Кроме этого, Медведчук и Козак держат большие суммы в банке Воробья.

Когда СНБО рассмотрит вопрос санкций против белорусских чиновников, не сообщается.

Напомним, что в четверг, 11 марта, в Офисе президента состоится заседание СНБО под председательством президента Владимира Зеленского, но точная повестка дня пока неизвестна.

В пятницу, 26 февраля, состоялось уже третье в прошлом месяце заседание СНБО. Были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".

2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.