Туреччина змінює правила в'їзду для іноземців. Окрім негативного ПЛР-тесту, перед прибуттям до країни туристи мають заповнити обов'язкову електронну анкету - це стосуватиметься й українців.

У анкеті треба вказати особисті дані, дати в'їзду та виїзду. Вимога почне діяти з 15 березня. Форму розмістять на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини. Її треба заповнити щонайбільше за 3 доби до приїзду. Якщо ж людина не заповнить форму, або вкаже недостовірну інформацію - її не впустять до країни чи застосують санкції.