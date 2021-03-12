На Кіровоградщині селяни вийшли на захист лісу. Бо минулого тижня там почали масово випилювати дерева. Як з'ясувалося, шість гектарів віддали під землю АТОвцям, які перепродали ділянки місцевому фермеру. А той одразу взявся вирубувати ліс.

Пеньки та зрубане гілля. Це все, що залишилося від пів тисячі акацій у селі Рівне Новоукраїнського району.

Любов Старовик, жителька с. Рівне:

Поле, яке йде над посадкою, воно йде з нахилом і оцю посадку садили, щоб затримувати воду, сніг, вітер, - воно все просто вивіє, а якщо знесуть повністю цю посадку, то знесе повністю цю вулицю.

Поряд город Віри Павлівни. Жінка ледь стримує сльози: каже, не посадить - не матиме й городини. А на пенсію їй не вижити.

Віра Гончаренко, жителька с. Рівне:

Я прожила 30 років у цій хаті, в мене знесе все з городу, усе! У мене пенсії 2100, я прогодую себе? Як на городі все, мені 65 років восени, я досі тримаю корову, бо не проживаю на пенсію.

Тиждень тому тут розпочали масштабне випилювання дерев. На захист посадки стали селяни.

Альона Гончаренко, жителька с.Рівне:

Ми цього не допустимо, бо ця посадка нас рятує. Ми будемо стояти отут, люди не дадуть її пиляти, тому що мені їсти, у мене діти - і в кожного отут сім'ї, годувати, - а нас затопить!

У сільраді з'ясували: землю під лісопосадкою (а це шість гектарів) видали немісцевим АТОвцям. А ті - перепродали її фермерові, котрий узявся вирубувати дерева. Однак сільський голова запевняє: землю видали незаконно.

Олександр Пєшехонов, голова Рівненської ОТГ:

Це було порушенням, оскільки "Держгеокадастр" при наданні дозволів на розробку проєктів має враховувати думку громади. Навіть при ресурсі публічної кадастрової карти можна подивитися, що там досить об'ємний і стислий масив зелених насаджень.

Петро Чепурко, начальник сектору превенції Новоукраїнського районного відділу поліції:

Порушено кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки лісових насаджень. Поки ніхто нічого пиляти не буде, доки триває слідство.

У Кропивницькій філії "Держгеокадастру" коментувати надання дозволів на цю землю - кореспондентам відмовили. Натомість фермер, який придбав ділянки в АТОвців, і який родом з цього села, запевняє: усе легітимно.

Олег Лубенець, фермер:

У нас написано в праві власності, що це для ведення особистого селянського господарства. Ну, вести в тих чагарниках ніхто не міг. Ми піднімали й архів - ніде не указано, що там ліс чи лісосмуга, нічого не вказано. У цій ситуації ми одійшли в сторону з тими пилками, до вирішення ситуації.

Якщо громада села не поверне у свою власність цю територію, то тут залишаться тільки ось такі пеньки.

Конфлікт громада пропонує владнати ще одним шляхом: обміняти землю з деревами на інші в цьому ж селі. Та поки що фермер проти. Тож у справу втрутилися вже правоохоронці.