Родину з двома малюками знайшли на смітнику у Херсоні [ Редактировать ]
Сумна історія про дітей з Херсона. Родину з двома малюками шести та восьми років знайшли на смітнику.
Вони там жили в шалаші з непотребу. Місцеві жителі час від часу бачили дівчинку та хлопчика, які були легко вдягнуті та бігали без догляду. Про це й повідомили правоохоронцям.
На місці справді побачили халабуду. І коли її бачиш, важко повірити, що це - чийсь будинок! Сім'я, яка мешкала в шалаші, розповіла, що в Херсоні вони - тимчасово. Приїхали у місто в пошуках роботи. Та й власне, періодично переїжджають з однієї області в іншу. А от їхні діти до школи не ходять. Малечу вже оглянули лікарі, наразі вони залишаться в лікарні.
Тетяна Пшонь, речниця ГУ НП у Херсонській області:
У них були легкі ознаки застуди. У відношення батьків поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".
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