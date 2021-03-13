При покупке гаджетов в интернете существуют определенные риски. Так, можно купить некачественный товар либо же вовсе потерять свои деньги.

Злоумышленники изобрели новую схему обмана покупателей при продаже смартфонов, сообщает Telegram-канал "Блог о мошенниках".

Суть схемы состоит в том, что мошенник выкладывает объявление о продаже смартфона на досках объявлений. Цена, как правило, на 50-70% ниже, чем на официальном сайте производителя. На фото представлен сам аппарат, снятый с разных ракурсов, а так же кассовый чек о покупке. Неопытный покупатель сразу клюнет на эту уловку и приобретет гаджет. Однако вместо оригинального устройства он получит китайскую копию или реплику низкого качества.



Как не попасть на уловки мошенников

- Обратите внимание на стоимость гаджета. Чем ниже, тем больше вероятность, что устройство - копия.

- Внимательно осмотрите корпус и качество сборки. Проверьте работу модулей связи, камеру, звук, качество изображения. На комплектующих подделок экономят, поэтому железо в таких смартфонах очень слабое.

- Если аппарат тормозит даже при обычном скроллинге меню - перед вами реплика.

- Помните, что чек легко подделать, так что это не гарантия оригинальности.

Ранее сообщалось, что МВД предупреждает о новом виде мошенничества в Telegram. Также мы писали о том, что злоумышленники под видом сотрудников популярной службы такси выманивают у людей смс-код и используют его для своих махинаций.

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