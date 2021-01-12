В Украине появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники под видом сотрудников популярной службы такси выманивают у людей смс-код и используют его для своих махинаций, сообщает Telegram-канал "ХС-Харьков".

Отмечается, что жертвой таких мошенников стал пользователь службы такси Bolt, у которого к аккаунту была привязана банковская карта.

"Пришло смс от службы такси Bolt с 4-х значным кодом, позвонил неизвестный номер, представился водителем данной службы и сказал, что нечаянно принял с моего номера заказ, и, чтобы его отменить, попросил код из смс", - рассказал парень, который стал жертвой мошенников.

После того как он сообщил этому якобы водителю свой смс-код, с его аккаунта начали заказывать поездки в разных областях Украины. Одна из них была оценена в 7 тысяч гривен.

"Деньги списать не успели, я вовремя позвонил водителю и предупредил его, попросил отменить заказ", - рассказал пострадавший.

Ранее сообщалось, что мошенники продали квартиру киевлянина, пока тот был за границей. За совершенное супругам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что банковские мошенники обновили схему, используя одну из услуг банка.

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