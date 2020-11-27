МВД предупреждает о новом виде мошенничества в Telegram [ Редактировать ]
В популярном мессенджере Telegram появился новый вид мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Схема такова: ваши друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта с просьбой одолжить деньги. Фото ваше, однако, номер скрытый.
Если вы получили такое сообщение, лучше позвоните этому человеку и спросите, отправлял ли он подобную просьбу, советуют правоохранители.
Пример сообщения, отправленного мошенниками
МВД также дало советы, как не стать жертвой мошенников в интернете:
Не предоставляйте личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставляйте только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.
Не делайте больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки - наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.
Не пользуйтесь подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками.
Проверяйте просьбу о материальной помощи, даже если она поступает из аккаунта знакомых людей.
Если же вы уже стали жертвой интернет-мошенников, первое, что нужно сделать - обратиться в полицию. "Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества", - отмечают в Министерстве.
Ранее мы писали о том, что банковские мошенники обновили схему, используя одну из услуг банка.
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