Володимир Зеленський назвав головні цілі нинішньої влади [ Редактировать ]
Закінчення земельної реформи та подальша децентралізація. Президент Володимир Зеленський назвав головні цілі нинішньої влади, зробив це на з'їзді партії "Слуга народу".
Вважає, що за останні два роки влада добилася успіхів у багатьох питаннях, але основна частина роботи - попереду. А ще Зеленський закликав владу в регіонах не чекати на вказівки зі столиці, а робити щось самим уже сьогодні.
Володимир Зеленський, Президент України:
Ми працюємо сьогодні в складних умовах, це зрозуміло. в умовах війни, коронавірусу, світової фінансової кризи, коли проти нас стара система, олігархи і їхні ЗМІ і їхні судді, депутати. Моя позиція і, впевнений, ваша також, проста і незмінна - не важливо, хто проти нас, важливо, за кого ми.
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