Закінчення земельної реформи та подальша децентралізація. Президент Володимир Зеленський назвав головні цілі нинішньої влади, зробив це на з'їзді партії "Слуга народу".

Вважає, що за останні два роки влада добилася успіхів у багатьох питаннях, але основна частина роботи - попереду. А ще Зеленський закликав владу в регіонах не чекати на вказівки зі столиці, а робити щось самим уже сьогодні.

Володимир Зеленський, Президент України: