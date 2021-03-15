Лейкоз поставил под угрозу жизнь 2-летней Веронички [ Редактировать ]
В редакцию "Подробностей" обратилась семья 2-летней Веронички Духно из Полтавской области, которая нуждается в срочной помощи.
У девочки развился острый лимфобластный лейкоз Т-типа. Семья девочки надеется на неравнодушных людей, ведь стоимость лечения для них - просто неподъемная.
Малышка очень терпеливая и готова бороться за жизнь, как взрослый человек.
Реквизиты:
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5168 7554 5061 4140
Духно Александр Николаевич (папа)
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