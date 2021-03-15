В редакцию "Подробностей" обратилась семья 2-летней Веронички Духно из Полтавской области, которая нуждается в срочной помощи.

У девочки развился острый лимфобластный лейкоз Т-типа. Семья девочки надеется на неравнодушных людей, ведь стоимость лечения для них - просто неподъемная.

Малышка очень терпеливая и готова бороться за жизнь, как взрослый человек.

Реквизиты:

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Духно Александр Николаевич (папа)

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