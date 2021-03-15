Верховная Рада может окончательно отменить перевод часов уже на этой неделе. Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал принять соответствующий законопроект во втором чтении. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Очень благодарен за поддержку законопроекта о расчет времени в Украине. Очень надеюсь, что на этой неделе сможем его принять в целом. И спасибо всем за конструктивные предложения", - отметил замглавы Совета.

Так, в начале марта в Украине сделали шаг к отказу от перевода часов. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4201. "За" проголосовали 277 парламентариев.

Стефанчук ранее отмечал, что документ также направлен на противодействие агрессии со стороны России. По его словам, закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить украинские оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним перевод часов на летнее время в 2021 году произойдет 28 марта в 3 часа ночи на 1 час вперед. Затем в октябре 2021 года в ночь с 23 на 24 октября еще раз нужно будет перевести стрелки часов на час назад, но этот перевод уже может стать последним.

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