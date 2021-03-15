Партія Ангели Меркель втрачає підтримку німців [ Редактировать ]
Земельні вибори, як репетиція парламентських. Партія Ангели Меркель зазнала поразки у двох землях на південному сході країни. Про причини поразки та проте, як цей провал може вплинути на обрання кандидата в канцлери від ХДС/ХСС, дізнаємося від Тетяни Логунової.
Поганий настрій - християнські демократи не могли приховати навіть за масками. На перемогу в двох південно-західних землях вони не розраховували. Але й на такі низькі результати теж. Порівняно з попередніми виборами в цьому регіоні, Хдс втратив 10 відсотків голосів виборців.
Пауль Цім'як, генеральний секретар ХДС:
Бачимо, що люди незадоволені тим, як ми намагаємося подолати кризу коронавірусу. У людей закінчується терпіння. Тому всі маємо поставити собі запитання: що ми могли б зробити краще і швидше?
Святкували інші партії. У землі Рейнланд-Пфальц - соціал-демократи, у Баден-Вюртемберзі - зелені. Для них земельні вибори - це репетиція парламентських, які відбудуться за пів року.
Роберт Хабек, співголова партії "Зелені":
Це суперовий старт виборчого року. Сподіваємося, що вітер підтримки, який ми отримали на регіональних виборах, додасть нам швидкості рухатися вперед.
Малу Драєр, кандидат у прем'єри землі Рейнланд-Пфальц:
Кожна перемога - це символ підтримки партії. І важливий крок на шляху підготовки до участі в парламентських виборах.
Провал християнських демократів уже пояснили експерти. Серед них: утома людей від локдауну, повільна вакцинація проти коронавірусу, маскові скандали в Бундестазі. А ще - невизначеність щодо того, хто поведе християнських демократів на наступні парламентські вибори замість Ангели Меркель.
Погані результати християнських демократів на земельних виборах можуть стати вирішальними під час обрання кандидата в канцлери від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзу. Адже поразка в регіонах - це сильний удар по новому лідерові партії Арміну Лашету. А він і до цього був, відверто кажучи, не самим популярним політиком країни.
У Лашета є сильний конкурент - прем'єр Баварії і лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер. Він поки що не заявляв про свої канцлерські амбіції. Але й не казав, що їх немає.
Маркус Зедер, прем'єр Баварії:
У мене немає нової інформації щодо можливого кандидата в канцлери від християнсько-демократичного та християнсько-соціального союзу. Ми обговоримо це питання і спільно знайдемо вихід, який приведе нас до успіху.
Визначитися з кандидатурою кандидата в канцлери християнські демократи хочуть у найближчі тижні. Ім'я назвуть до або одразу після Великодня.
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