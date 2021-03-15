На Дніпропетровщині підірвали банкомат та вкрали гроші [ Редактировать ]
Пограбування на Дніпропетровщині. Невідомі підірвали банкомат і забрали всі гроші. Пристрій буквально рознесло на шматки. А в будинку побуту, де він стояв, повибивало шибки. Поліція оголосила план "Перехоплення".
Відомо, що грабіжників було двоє, втекли вони на мотоциклі. Суму викраденого не розголошують. А от орендарі приміщення кажуть: банкомат уже не раз ставав мішенню зловмисників.
Віта, орендаторка:
Может недели две назад, может дней 10. Но там не сильно, было видно только вблизи. Не так как сегодня. Сегодня зазбросано, разгромлено,
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