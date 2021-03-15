Банкомат уже не раз ставав мішенню зловмисників

Пограбування на Дніпропетровщині. Невідомі підірвали банкомат і забрали всі гроші. Пристрій буквально рознесло на шматки. А в будинку побуту, де він стояв, повибивало шибки. Поліція оголосила план "Перехоплення".

Відомо, що грабіжників було двоє, втекли вони на мотоциклі. Суму викраденого не розголошують. А от орендарі приміщення кажуть: банкомат уже не раз ставав мішенню зловмисників.

Віта, орендаторка: