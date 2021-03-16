Максим Степанов розповів за яких умов введуть локдаун в Україні [ Редактировать ]
У МОЗі оприлюднили умови, за яких уся країна піде на суворий карантин. За словами міністра Максима Степанова, локдаун очікує на українців, якщо 50-70 відсотків усіх регіонів опиняться у "червоній" зоні.
А серед областей, які найближчим часом можуть потрапити до червоного рівня епідбезпеки - Вінницька, Львівська та місто Київ.
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