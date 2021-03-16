У МОЗі оприлюднили умови, за яких уся країна піде на суворий карантин. За словами міністра Максима Степанова, локдаун очікує на українців, якщо 50-70 відсотків усіх регіонів опиняться у "червоній" зоні.

А серед областей, які найближчим часом можуть потрапити до червоного рівня епідбезпеки - Вінницька, Львівська та місто Київ.