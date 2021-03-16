Два домашних матча отбора на ЧМ 2022 сборная Украины проведет не во Львове, как было заявлено ранее, а в Киеве на поле НСК "Олимпийский". Об этом сообщил футбольный телеграмм-канал "Тайны футбола".

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"Такое решение было принято вынужденно в связи с обострением эпидемиологической ситуации в западных регионах страны. На данный момент матчи планируются со зрителями, 30% согласно рекомендациям УЕФА", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее проведение домашних матчей сборной Украины в рамках отбора на ЧМ 2022 планировалось во Львове. Но сейчас во Львове ситуация с заболеваемостью коронавирусом наиболее сложная с начала пандемии. И мэр Андрей Садовый уже заявил, что город находится в полушаге от "красной" зоны карантина.