В феврале 2021 года в Украине был уменьшен средний размер жилых субсидий. В Министерстве социальной политики заявили, что это связано с проведением перерасчета за январь. Это произошло из-за снижения цен на природный газ для населения задним числом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на данный момент субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств, средний размер субсидии составил:

в декабре 2020 года - 1731 гривна;

в январе 2021 года - 2231 гривна;

в феврале 2021 года - 1483 гривны.

При расчете размера субсидии для граждан, которые используют природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5-9 гривен за кубометр. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составляла почти 7,8 млрд гривен.

Следует отметить, что в феврале поставщики газа проинформировали об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. метр и менее, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года.

Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составила 5,3 млрд гривен.

Ранее мы писали о том, что в Украине резко сократили субсидии. В Кабинете министров Украины дали разъяснения по поводу значительного сокращения размера субсидий для потребителей, в домах которых установлено газовое отопление.

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