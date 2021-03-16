В Ужгороде арестовали 57-летнего тренера по боксу: приставал к девочке [ Редактировать ]
Источник: Telegram
В Ужгороде задержали тренера по боксу, который привел на соревнования группу детей из города Горохов Волынской области и приставал к своей воспитаннице. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.
Развращение малолетних происходило в гостинице "Закарпатье", где поселились юные боксеры. О домогательствах тренера 14-летняя девочка пожаловалась своей маме, которая и вызвала полицию. Женщина утверждала, что в трубку были слышны крики и ругань тренера.
Когда полиция приехала на место, девушка пряталась в номере на 6-м этаже отеля. Она рассказала, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны тренера по боксу. По ее словам, мужчина бросал ее на кровать, заламывал руки и целовал.
57-летнего тренера, гражданина Казахстана, полиция обнаружила в номере отеля на том же этаже. Мужчина заметно нервничал и путался в показаниях. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины "Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней".
Во вторник, 16 марта, Ужгородский городской районный суд избирал подозреваемому меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Мужчина будет находиться под арестом дома в городе Горохов Волынской области.
Сообщается, что перед судом предстанет 57-летний гражданин Казахстана Набиджан Артыков.
Ранее сообщалось, что под Киевом задержали педофила: на камеру раздевал малышей в детском саду.
по теме
Усе через ускладнення епідемічної ситуації у місті, зокрема швидке поширення ковіду та ГРВІ
Отправить школьников на вынужденные каникулы противоэпидемическая комиссия горсовета решила из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. С 8 марта Закарпатская область и, соответственно, Ужгород, отнесены к "красной" зоне карантина, где действуют более жесткие ограничения
Черговий коронавірусний антирекорд на Закарпатті. За добу померло 20 пацієнтів. Лікарі кажуть, в області лютує мутований вірус. Він ускладнює перебіг захворювання і легше передається
Школам у регіонах рекомендують перейти на дистанційне навчання залежно від епідситуації. Зокрема, на Львівщині відсьогодні всі школярі та студенти навчаються онлайн, а на Закарпатті лише учні п'ятих - одинадцятих класів
Міліють в Україні не тільки молочні ріки, а вмирають і самі села. За часи Незалежності з карти зникли тільки вдумайтеся майже тисяча сіл. І щороку ця цифра зростає
Следователи выяснили, что фотограф-извращенец пользовался доверием педагогов, которые регулярно приглашали его снимать детские праздники. Оставаясь с малышами наедине, педофил заставлял их обнажаться и снимал на видеокамеру. Полученные материалы продавал иностранцу за границу