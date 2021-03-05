Под Киевом задержали педофила: на камеру раздевал малышей в детском саду (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Обуховское районное управление полиции обратилась жительница города Украинка и сообщила о том, что в одной из социальных сетей обнаружила шокирующие фотографии своей маленькой дочери. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Разъяренная мать заявила, что подозревает фотографа, которого пригласили в детсад на праздник сделать снимки малышей.
Правоохранители выяснили, что 48-летний местный житель регулярно снимал детские праздники в дошкольных учреждениях.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозрительного фотографа полицейские нашли электронные носители информации, на которых были записаны весьма откровенные фото и видео с детьми. Экспертиза подтвердила - это порнография.
Следователи выяснили, что педофил пользовался доверием педагогов, которые регулярно приглашали его снимать детские праздники. Оставаясь с малышами наедине, он заставлял их обнажаться и снимал на видеокамеру. Полученные материалы продавал иностранцу за границу.
Правоохранители установили, что извращенец промышлял в трех учебных заведениях Украинки в течении 2017-2020 годов. Задокументирован 51 факт изготовления, хранения, сбыта и принуждения к участию в порнографии малолетних детей.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 и 5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины - "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов". Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 7 до 12 лет. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.
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