В Обуховское районное управление полиции обратилась жительница города Украинка и сообщила о том, что в одной из социальных сетей обнаружила шокирующие фотографии своей маленькой дочери. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Разъяренная мать заявила, что подозревает фотографа, которого пригласили в детсад на праздник сделать снимки малышей.

Правоохранители выяснили, что 48-летний местный житель регулярно снимал детские праздники в дошкольных учреждениях.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозрительного фотографа полицейские нашли электронные носители информации, на которых были записаны весьма откровенные фото и видео с детьми. Экспертиза подтвердила - это порнография.

Следователи выяснили, что педофил пользовался доверием педагогов, которые регулярно приглашали его снимать детские праздники. Оставаясь с малышами наедине, он заставлял их обнажаться и снимал на видеокамеру. Полученные материалы продавал иностранцу за границу.

Правоохранители установили, что извращенец промышлял в трех учебных заведениях Украинки в течении 2017-2020 годов. Задокументирован 51 факт изготовления, хранения, сбыта и принуждения к участию в порнографии малолетних детей.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 и 5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины - "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов". Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 7 до 12 лет. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, что 5 марта в Киеве задержали педофила, который пытался изнасиловать в подъезде 10-летнюю девочку. Им оказался заместитель директора по хозяйственной части одной из школ Киева.

"Подробности" также писали, что в Сумской области задержали родных братьев, которые несколько лет насиловали девочку-инвалида - дочь одного из них.