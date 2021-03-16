Сезон первоцвітів стартував! Першими розквітли підсніжники складчасті - рослина унікальна для центральної України.

Станіслав Кухарчук повернувся з Холодного Яру, що на Черкащині. Яку красу там побачив і хто на неї полює?

Ось так через лісові хащі та болота доводиться добиратися до квітучих галявин підсніжників. Рослини ховаються в самому серці Холодного Яру. Урочище "Гульбище" - найвіддаленіша точка прадавнього лісу. І назване воно на честь гайдамаків…

Богдан Легоняк, завідувач філіалу "Холодний Яр" Національного історико-культурного заповідника "Чигирин":

Коли формувалося гайдамацьке військо повстанське, вони собі обрали це місце для свого відпочинку і в той час підсніжники, однозначно, - через те, що довели науковці, що це наш споконвічний вид.

Тільки-но через дерева почало пробиватися весняне сонце, як пагорби урочища, немов ковдрою, вкрили підсніжники. Обережно, крок за кроком, науковець Олександр Спрягайло пересувається галявиною, щоб не пошкодити первоцвіти. Та, вочевидь, тут уже побував хтось не такий обережний.

Ага, ось, дивіться, приклад того, що тут хтось був. Хтось зрізав, бачите.

Підсніжник складчастий занесено до Червоної книги України, як вкрай рідкісний вид. Особливо для рівнини, бо росте він переважно в гірській місцевості.

Олександр Спрягайло, завідувач кафедри біології та агротехнологій Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького:

З наукової точки зору, це чи не сенсаційно - у центрі України, на рівнині популяція виду, який тяжіє більш до гористих місцевостей. Є кілька версій, одна з них, що це залишкова популяція колись єдиного масиву, який був разом з Кримом.

Та на початку двохтисячних унікальна рослина ледь не зникла з Холодного Яру. Первоцвіти систематично винищували і браконьєри, і звичайні відпочивальники. Студент-еколог Назара родом з цих місць, виріс у сусідньому селі Мельники. Пригадує, як знищили популяцію підсніжників в урочищі "Білий Шпиль".

Назар Зінченко, студент:

Дуже близько до населеного пункту, до людей - вони туди ходили, дивились, витоптували, вирізали. Зараз уже не білий, зараз там немає підсніжників.

Уже майже десятиліття черкаські студенти-біологи щороку в березні приїжджають охороняти первоцвіти разом з лісівниками. За цей час популяція квітів розрослася майже до шістдесяти гектарів. Та й охочих зрізати їх значно поменшало. Окрім 510 гривень штрафу браконьєр змушений заплатити ще й по 60 гривень за кожну квітку.

Сергій Поліщук, в.о. начальника Державної екологічної інспекції Центрального округу:

Минулого року було таких три випадки, у позаминулому році - 11 випадків, у нас навіть був випадок, коли ми нарахували збитки майже 160 тисяч гривень за незаконний добуток таких червонокнижних рослин.

Складчастий підсніжник цвістиме ще кілька тижнів. Увесь цей час студенти, лісівники та екологи патрулюватимуть Холодний Яр. А на вихідні до них долучиться ще й поліція.