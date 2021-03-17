В Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Штрафные санкции будут применяться как к водителям, так и к пешеходам и велосипедистам. Вчера соответствующий закон был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Штрафы за пьяное вождение

Если водитель находился в состоянии опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (до этого штраф составлял 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение в течение года оштрафуют уже на 34 тысячи гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок три года с платным изъятием авто или без такового.

Или же это будут наказывать административным арестом на срок десять суток с лишением права управления транспортными средствами на три года с платным изъятием авто или без такового.

А если водитель нарушит третий раз, его ждет 51 тысяча гривен штрафа, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства. Или же будет угрожать админарест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет, с конфискацией авто, находящийся в частной собственности нарушителя.

Новый подход к лишению прав

Вводится новый подход к лишению водительских прав. Теперь сроки будут не заменяться, а суммироваться.

То есть, если человека лишили прав сроком на один год, то в случае второго нарушения 1 год заменялся 3 годами. Теперь сроки будут суммироваться, то есть 1+3.

Тюрьма за ДТП с жертвами

За ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут лишать свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Такие же действия будут наказывать лишением свободы на срок до 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае тяжелых травм пострадавшего.

Если потерпевший погиб, пьяному виновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением прав на срок от 5 до 10 лет. Если жертв несколько - это будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

Штрафы для водителей

Минимальный штраф за непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, неосвещенный номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона повысили до 510 гривен.

За бегство с места ДТП штраф составит 3,4 тысячи гривен. Такое же наказание будет за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе админвзыскание составит 680 грн. Создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн.

Езду без прав будут наказывать штрафом в 425 грн. Если у водителя прав нет вовсе, ему придется заплатить 3,4 тысячи грн. Ранее лишенных прав водителей ждет 20,4 тысяч грн штрафа.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения будет грозить 40800 грн штрафа с лишением права управления транспортом на срок от 5 до 7 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Штрафы для пешеходов

Пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, будут наказывать штрафом в 255 грн. При этом ранее размер штрафа составлял лишь 51 гривну. За нарушение ПДД велосипедисты должны будут заплатить штраф в размере 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД. Также мы писали о том, что грозит украинцам за оскорбление полицейского. В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.

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