Идеальная улыбка часто ассоциируется с крепким здоровьем. Это правда - здоровье полости рта играет важную роль в вашем общем самочувствии. Неправильный прикус или смещенные зубы могут привести к стоматологическим проблемам, включая кариес, заболевание десен и затрудненное или болезненное жевание.

Однако не все рождаются с ровными зубами. Если у вас плохой прикус или между зубами большие промежутки, вы можете проконсультироваться у стоматолога, специализирующегося на ортодонтическом уходе.

Ортодонт - это стоматолог, обученный диагностировать, предотвращать и лечить неровности зубов и челюсти. Они исправляют существующие условия и обучаются выявлять проблемы, которые могут возникнуть в будущем. Ортодонты работают с людьми всех возрастов, от детей до взрослых.

Чем занимается ортодонт?

Ортодонты используют фиксированные и съемные стоматологические устройства, такие как брекеты (брекет-системы), скобы, ретейнеры и бандажи, чтобы изменить положение зубов во рту. Они лечат патологии зубов, в том числе:

Кривые зубы

Проблемы с прикусом

Скученные зубы или зубы, расположенные слишком далеко друг от друга

Смещение челюсти

Цель ортодонтического лечения - улучшить прикус пациента. Прямые и равномерно расположенные зубы будут совпадать с противоположными зубами челюсти. Правильный прикус гарантирует, что вы сможете есть, жевать и правильно говорить. В прошлом посещение ортодонта было связано с детьми или подростками, которым требовались брекеты. Однако ортодонты могут исправить проблемы с зубами в любом возрасте.

Причины обратиться к ортодонту

Смещение или неправильный прикус - самая частая причина, по которой люди обращаются к ортодонту. Это наследственное заболевание, возникающее в результате разницы в размерах верхней и нижней челюсти или между челюстью и зубами. Неправильный прикус приводит к скученности зубов, деформации челюсти или неправильному прикусу. Неправильный прикус обычно лечится с помощью специальных приспособлений.

Подтяжки или стоматологические приспособления

К зубам прикрепляются металлические, керамические или пластиковые квадратные крепления. Набор проволок или пружин прикладывает силу и перемещает зубья в соответствующее положение. Пациенты с незначительным нарушением прикуса часто используют прозрачные брекеты, называемые элайнеры, вместо традиционных брекетов.

По информации Light Dental Clinic.