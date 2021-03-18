В среду, 17 марта, определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Мюнхенская "Бавария" на своем поле в ответном матче 1/8 финала обыграла римский "Лацио" со счетом 2:1.

Голы забили: Левандовский (33, пенальти) и Шупо-Мотинг (73) - Пароло (82).

В первом матче 1/8 финала "Бавария" обыграла "Лацио" со счетом 4:1. Таким образом, команда из Германии пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лондонский "Челси" в ответном матче 1/8 финала обыграл "Атлетико". Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Зиеш (34) и Эмерсон (90+4).

Первый матч завершился победой "Челси" со счетом 1:0. Таким образом, команда из Англии пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Таким образом, в четвертьфинал Лиги чемпионов проходят "Челси", "Бавария", "Ливерпуль", ПСЖ, "Боруссия" (Дортмунд), "Порту", "Реал" и "Манчестер Сити". Жеребьевка состоится 19 марта. Финал пройдет 29 мая в Стамбуле.