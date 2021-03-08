Во вторник, 9 марта, определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Дортмундская "Боруссия" после гостевой победы над испанской "Севильей" (3:2) ответный поединок проведет на домашней арене.

Туринский "Ювентус" с Криштиану Роналду после выездного поражения в первой игре (1:2) проведет домашний поединок с "Порту".

В среду, 10 марта, Лига чемпионов продолжится двумя матчами. "Ливерпуль" и "Лейпциг" проведут ответный поединок, как и первый, в Будапеште. В первой игре англичане победили 2:0.

"Барселона" попробует реабилитироваться за домашнее поражение в первом матче с "ПСЖ" (1:4).

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

9 марта (вторник):

"Ювентус" - "Порту" "Футбол 1" 22:00;

"Боруссия" Д. - "Севилья" "Футбол 2" 22:00.

10 марта (среда):

"Ливерпуль" - "Лейпциг" "Футбол 1" 22:00;

"ПСЖ" - "Барселона" "Футбол 2" 22:00.

Также в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут следующие матчи: 16 марта сыграют "Манчестер Сити" - "Боруссия" М. и "Реал" - "Аталанта", а 17-го - "Челси" - "Атлетико" и "Бавария" - "Лацио".

Ранее сообщалось, что "Динамо" уверенно победило "Минай" в 18-м туре чемпионата Украины.