Школьников освободили от госаттестации [ Редактировать ]
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Из-за пандемии коронавируса в украинских школах отменяется государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования Сергей Шкарлет.
Соответствующий приказ уже принят, зарегистрирован в Минюсте и вскоре будет опубликован в "Официальном вестнике Украины".
У выпускников начальной школы и у получивших базовое среднее образование в документах в графе об госаттестации будет указано "освобожден (а)".
От госаттестации освобождены только выпускники 2020/2021 учебного года. В следующем году будет издан дополнительный приказ с разъяснениями.
Напомним, в 2020 году государственная итоговая аттестация для выпускников также была отменена. Соответствующий закон приняла Верховная Рада. Такое решение было принято в связи с карантином и сдвигом даты окончания учебного года.
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