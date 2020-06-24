В Украине отменили итоговую аттестацию для школьников [ Редактировать ]
В Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию для выпускников школ в 2020 году в связи с коронавирусом.
В среду, 24 мая, в силу вступил соответствующий закон. 23 июня он был опубликован в издании "Голос Украины".
Документ предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.
"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в законе.
Ранее сообщалось, что президент подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.
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