У Черкасах учнів старших класів залишили без школи [ Редактировать ]
У Черкасах дев'ятикласники одного з мікрорайонів міста змушені шукати нову школу. Усе через те, що в тамтешній школі десяті та одинадцяті класи - скоротили. Тепер альтернатива для дітей, які хочуть здобути повну середню освіту - школа за 10 кілометрів. Деталі ситуації з'ясовували наші кореспонденти.
Дев'ятикласниця Валерія каліграфічно виводить завдання з української мови. Щоправда, всі думки її не про предмет, а про майбутнє навчання. Уже наступного року рідна школа зачинить двері перед нею та її однокласниками.
Валерія Сабадин, учениця Черкаської школи №29:
Нам сказали, що на жаль, вже не буде 10-11 класу і з цього приводу дуже сильно переймаємось, адже - це наша рідна школа, у ній наші найулюбленіші вчителі і наші однокласники.
Таке рішення оприлюднив міський департамент освіти кілька тижнів тому. Новина про скорочення класу шокувала не тільки школярів, а і їхніх батьків, адже школа №29 - єдина в мікрорайоні Дахнівка.
Батьки дев'ятикласників у розпачі. Мікрорайон - на околиці Черкас і майже відрізаний від міста. Тут курсує одна-єдина маршрутка.
Валентина Онишенко, голова батьківського комітету:
Найближча школа від нашого мікрорайону знаходиться 10-12 кілометрів, дістатися до найближчої школи можливості немає, бо ходить один єдиний маршрут №31, який в години пік переповнений.
Цей район хоч і великий, але школа малокомплектна - тут навчаються 225 дітей, а дев'ятий клас тільки один. У профільному департаменті директору повідомили, що утримувати такий клас для бюджету не рентабельно. До того ж дії чиновників чітко регламентовані постановою Кабміну щодо реформи шкіл.
Олександр Деркач, директор Черкаської школи №29:
Згідно постанови Кабінету міністрів 114, щодо формування мережі, там чітко зазначено: в обласних містах, в обласних центрах повинна бути наповнюваність 27 дітей. На сьогодні в нас дітей - 20.
У разі закриття 10 класу, міський бюджет заощадить дві ставки викладачів - це близько 300 тисяч гривень на рік. Сума в межах обласного центру невелика, - пояснюють у департаменті, - але виділити її не можуть. Це буде грубе порушення бюджетного кодексу.
Євген Степко, начальник управління освіти Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради:
Депутати можуть прийняти такі рішення міської ради, про виділення додаткових коштів з міського бюджету, але з точки зору фінансової перевірки - це буде порушення.
Довозити майбутніх десятикласників у інші школи теж неможливо, адже державна програма "шкільний автобус" на обласні центри не поширюється. Тож тепер батькам дев'ятикласників треба думати не тільки в яку школу перевести дітей, а і як їм туди добиратися.
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