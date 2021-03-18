Украинская певица Настя Каменских, известная как NK, выпустила новый клип на песню "Девочки рулят", которая войдет в будущий альбом артистки "Красное вино". Альбом будет выпущен в конце весны.

Режиссером видео традиционно выступил Леонид Колосовский.

В клипе "Девочки рулят" хотелось воссоздать атмосферу "женской банды", "девичьей тусовки", "вселенной девочек". У нас получилось сопоставить две радикально разные концепции - женский мир в розовых тонах в сочетании с дерзким и самоуверенным поведением девочек в кадре. В результате мы сняли женский манифест 2021 года и крутой вайб для всех девушек.

"Для видео мы пригнали розовый Кадиллак. Доставляли машину в павильон на специальном лофере за 2 дня до съемки, чтобы протестировать заранее все движения. Под заказ в мастерской для одного кадра мы делали кран, который позволял нам проехать в окно и мог создать вращения, которые видим в клипе", - добавил режиссер Леонид Колосовский.

Напомним, после смерти отца Настя Каменских посвятила песню и клип папе в котором снялась вместе со своей мамой.

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