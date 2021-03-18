Программа попадала на компьютеры украинцев с помощью рассылки по электронной почте/ фото: РБК

Сотрудники киберполиции арестовали в Одессе мужчину, который обвиняется в похищении 15 миллионов паролей от аккаунтов пользователей, создав огромную базу данных украинцев.

24-летний житель Одесской области, который самостоятельно разработал и распространил вредоносное программное обеспечение, которое, с помощью удаленного доступа, взламывало админпанели веб-ресурсов. Добычей киберзлоумышленника стали персональные данные пользователей, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, данные аккаунтов соцсетей, электронной почты и другое.

Отмечается, что программа попадала на компьютеры украинцев с помощью рассылки по электронной почте в формате pdf-документа. Для того, чтобы люди скачивали ее, хакер представлялся сотрудником службы безопасности различных сервисов. В ходе обысков в "хакерской обители" правоохранители изъяли смартфоны и компьютеры, а также прямые доказательства совершения преступлений - пароли к системам интернет-банкинга и реквизиты "жертв".

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Кроме того, группа украинских хакеров похитила из банков почти 2,5 миллиарда. Злоумышленники устраивали атаки на электронные сервисы банков, в итоге их разоблачили в ходе спецоперации, в которой участвовали сыщики из Евроюста.

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