Правоохранители разоблачили хакеров, работающих с территории Украины, которые украли из банков Европы и США около 2,5 миллиардов долларов.

Злоумышленники устраивали атаки на электронные сервисы банков. Хакеров разоблачили в ходе спецоперации, в которой участвовали сыщики из Евроюста, Европола и сотрудники правоохранительных органов Германии и США. В результате следственных действий, стало известно, что все киберворы действовали из Харькова и области.

Используя вредоносное программное обеспечение - так называемый вирус-шифровальщик ("банковский троян"), предназначенный для кражи персональных данных - паролей, логинов и платежных данных, (хакеры - ред.) осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.

Отмечается, что в результате расследования у злоумышленников изъяли компьютерное и сервисное оборудование. Также было возбуждено уголовное дело по статье за создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыта, а также завладение чужим имуществом путем обмана.

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