Хакеры похитили данные о вакцине Moderna [ Редактировать ]
Во время недавней кибератаки на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) хакеры украли данные о вакцине от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что документы были связаны с предварительными переговорами о кандидате на вакцину.
При этом в самой компании заявили, что ее представление в EMA не включало никакой информации об отдельных участниках исследований вакцины.
"В настоящее время нет информации о том, что какие-либо участники были идентифицированы каким-либо образом", - отметили в Moderna.
Напомним, на прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств, которое занимается сертификацией вакцин от коронавируса, подверглось хакерской атаке.
Ранее сообщалось, что хакеры похитили данные о вакцине Pfizer и BioNTech.
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