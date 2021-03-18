В Киеве поступило анонимное сообщение о минировании семи станций метро. Они сейчас закрыты на вход. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Пока не работают такие станции (закрыты на вход и выход):

"Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";

"Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";

"Майдан Независимости";

"Крещатик";

"Академгородок";

"Красный хутор";

"Героев Днепра".

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении метрополитена.

Ранее сообщалось, что в киевском метро образовалась огромная очередь. Также мы писали о том, что в Киеве возле станции метро навес рухнул прямо на людей.

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