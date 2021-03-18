В Киеве закрыли семь станций метро: что случилось [ Редактировать ]
В Киеве поступило анонимное сообщение о минировании семи станций метро. Они сейчас закрыты на вход. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
Пока не работают такие станции (закрыты на вход и выход):
- "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота";
- "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого";
- "Майдан Независимости";
- "Крещатик";
- "Академгородок";
- "Красный хутор";
- "Героев Днепра".
"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении метрополитена.
Ранее сообщалось, что в киевском метро образовалась огромная очередь. Также мы писали о том, что в Киеве возле станции метро навес рухнул прямо на людей.
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